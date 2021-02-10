Кудерметова обыграла Грачёву и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Варвару Грачёву. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:5, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. 36-я ракетка мира Кудерметова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Грачёва, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11.

В третьем круге турнира Кудерметова встретится с победителем матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Халеп (Румыния).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.