Кудерметова обыграла Грачёву и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Варвару Грачёву. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:5, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. 36-я ракетка мира Кудерметова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Грачёва, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11.
В третьем круге турнира Кудерметова встретится с победителем матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Халеп (Румыния).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.
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