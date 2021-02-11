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После поражений Кузнецовой и Кенин AO покинули 11 экс-чемпионов турниров «Большого шлема»

После поражений Кузнецовой и Кенин AO покинули 11 экс-чемпионов турниров «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2021 0
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С учётом поражений во втором круге американки Софьи Кенин и россиянки Светланы Кузнецовой Australian Open, проходящий в Мельбурне, покинули уже 11 бывших чемпионов турниров «Большого шлема».

Кузнецова во втором круге турнира проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, а действующая чемпионка Australian Open Кенин в матче второго круга проиграла эстонке Кайе Канепи.

Также турнир на ранних стадиях покинули Виктория Азаренко, Анжелика Кербер, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Винус Уильямс.

Ранее в третий круг турнира пробились россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. У мужчин в третий круг вышли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Также за право выйти в следующую стадию свои матчи проведут Даниил Медведев и Ринат Сафиуллин.

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