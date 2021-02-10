Уже 9 чемпионов «Большого шлема» провалились на старте Australian Open. И это не предел!

В первые два раунда Australian Open – 2021 сразу 9 чемпионов турниров «Большого шлема» зачехлили ракетки. И это при том, что матчи второго круга ещё в самом разгаре. Действующему победителю соревнований и рекордсмену по числу титулов Новаку Джоковичу понадобилось 4 тяжёлых сета, чтобы пройти дальше. Что же происходит?
Задолго до старта Australian Open очень многие эксперты предсказывали, что турнир будет изобиловать сенсационными результатами, травмами и как следствием – снятием игроков по ходу матчей. Причина проста – подготовка к турниру практически у всех теннисистов была скомкана. Мало того, что организаторы долго не могли сказать, когда стартуют соревнования, так ещё и спортсменам пришлось провести 14 дней на карантине уже по прилёту в Австралию. Причём 72 человека попали в жёсткую изоляцию без возможности целых две недели выйти из номера. В условиях изнуряющей австралийской жары последствия карантина должны были сказаться.
В первый же день прогремела сенсация. Чемпионка Australian Open – 2016 Анжелика Кербер уступила американке Бернарде Пере с «баранкой» — 0:6, 4:6. Немка как раз была в числе тех игроков, кто отбыл жёсткий карантин без возможности тренироваться. Следом зачехлила ракетку победительница турниров – 2012 и 2013 Виктория Азаренко. Причём по ходу матча у белоруски возникли проблемы с дыханием. И Азаренко, так же как Кербер, сидела безвылазно в своём номере две недели. Анжелика уверена, что на её поражение повлиял недостаток подготовки: «Я хорошо чувствовала, что играю против соперницы, которая не находилась на жёсткой изоляции. Если бы я знала, что окажусь в такой ситуации, я бы дважды подумала, прежде чем поехать в Австралию».
В итоге в течение трёх неполных стартовых дней Australian Open – 2020 провалились сразу 9 бывших чемпионов различных турниров «Большого шлема». Кроме Азаренко и Кербер это также Стэн Вавринка, Марин Чилич, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Винус Уильямс. Пострадали, конечно, и другие игроки. Особенно не повезло испанке Пауле Бадосе. Она прилетела в Мельбурн на «заражённом рейсе», попала на жёсткий карантин, а на 7-й день узнала, что её тест тоже дал положительный результат на коронавирус. В итоге она просидела на карантине больше, чем все остальные участники соревнований и вышла из карантина перед самым стартом. В первом круге она играла с россиянкой Людмилой Самсоновой. У Паулы были шансы выйти в следующий круг, но ей не хватило сил: «Я боролась до последней минуты, но мне грустно не от того, что я проиграла, а потому что утратила тот уровень, ради которого много тренировалась в межсезонье».
Француз Бенуа Пэр, который проиграл в первом круге белорусу Егору Герасимову, в этих условиях практически впал в депрессию. По словам Светланы Кузнецовой, которая с ним разговаривала, он не мог заставить себя тренироваться в номере на карантине и даже не пользовался велотренажёром, который ему предоставили. В интервью французскому изданию L'Equipe Пэр не скупился на критику: «Этот турнир — ужас. Всё, что здесь произошло, просто стыдно. Я разочарован не своей игрой, а турниром и тем, как его организовали. Правила должны быть одинаковыми для всех. Я не понимаю, почему с нами поступили нечестно. В итоге смазанная подготовка, смазанные матчи. Я мог бы пройти дальше, если бы у меня была нормальная подготовка».
Ещё один «сиделец» на жёстком карантине и неудачник первого круга американец Теннис Сандгрен тоже недоволен скомканной подготовкой к соревнованиям: «Для меня этот турнир можно назвать посмешищем. Здесь я был физически не в форме, чтобы играть с моим противником. Я не мог контролировать ситуацию, так же, как и ещё 75 игроков, которые были на жёстком карантине. Для многих из нас хорошее выступление здесь стало невозможным».
Но любопытно, что тяжело даются матчи на старте нынешнего Australian Open не только тем игрокам, кто отбыл жёсткий карантин, но и топ-теннисистам, для которых организаторы приготовили льготные условия проживания в Аделаиде. Да, у них тоже был карантин, но они могли тренироваться в тренажёрном зале отеля без ограничений, могли выходить на свой огромный балкон и дышать свежим воздухом, ну и, конечно же, тренироваться на корте. Однако Винус Уильямс это не помогло. 40-летняя сестра Серены выиграла стартовый матч, а во втором «сломалась». В поединке среды с Сарой Эррани из Италии американка уступала со счётом 1:5, когда подвернула ногу, вызвала врача. Над ней долго «колдовали», но в итоге заметных улучшений не наступило, и Винус с разгромным счётом проиграла – 1:6, 0:6.
Первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open в матче второго раунда с американцем Фрэнсисом Тиафо находился явно не в своей тарелке. Было заметно, что он явно страдает от жары, не всегда успевает к мячу, время от времени теряет концентрацию и совершает нелепые ошибки. В итоге 64-й номер мировой классификации заставил Джоковича изрядно попотеть. Исход двух сетов решился на тай-брейке, причём в одном из них Новак уступил. Этот четырёхсетовый матч продолжался более трёх с половиной часов. Серб не без труда прошёл в третий раунд – 6:3, 6:7, 7:6, 6:3.
|1
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|4
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|6 3
|7 7
|6
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|7 7
|6 2
|3
Матчи второго круга продолжаются. Нас ждёт ещё немало сюрпризов. Так что поражение девяти чемпионов – это точно не предел!
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