Уже 9 чемпионов «Большого шлема» провалились на старте Australian Open. И это не предел!

Да и первая ракетка мира Новак Джокович не без труда прошёл в третий раунд. Что происходит?

В первые два раунда Australian Open – 2021 сразу 9 чемпионов турниров «Большого шлема» зачехлили ракетки. И это при том, что матчи второго круга ещё в самом разгаре. Действующему победителю соревнований и рекордсмену по числу титулов Новаку Джоковичу понадобилось 4 тяжёлых сета, чтобы пройти дальше. Что же происходит?

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Задолго до старта Australian Open очень многие эксперты предсказывали, что турнир будет изобиловать сенсационными результатами, травмами и как следствием – снятием игроков по ходу матчей. Причина проста – подготовка к турниру практически у всех теннисистов была скомкана. Мало того, что организаторы долго не могли сказать, когда стартуют соревнования, так ещё и спортсменам пришлось провести 14 дней на карантине уже по прилёту в Австралию. Причём 72 человека попали в жёсткую изоляцию без возможности целых две недели выйти из номера. В условиях изнуряющей австралийской жары последствия карантина должны были сказаться.

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В первый же день прогремела сенсация. Чемпионка Australian Open – 2016 Анжелика Кербер уступила американке Бернарде Пере с «баранкой» — 0:6, 4:6. Немка как раз была в числе тех игроков, кто отбыл жёсткий карантин без возможности тренироваться. Следом зачехлила ракетку победительница турниров – 2012 и 2013 Виктория Азаренко. Причём по ходу матча у белоруски возникли проблемы с дыханием. И Азаренко, так же как Кербер, сидела безвылазно в своём номере две недели. Анжелика уверена, что на её поражение повлиял недостаток подготовки: «Я хорошо чувствовала, что играю против соперницы, которая не находилась на жёсткой изоляции. Если бы я знала, что окажусь в такой ситуации, я бы дважды подумала, прежде чем поехать в Австралию».

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В итоге в течение трёх неполных стартовых дней Australian Open – 2020 провалились сразу 9 бывших чемпионов различных турниров «Большого шлема». Кроме Азаренко и Кербер это также Стэн Вавринка, Марин Чилич, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Винус Уильямс. Пострадали, конечно, и другие игроки. Особенно не повезло испанке Пауле Бадосе. Она прилетела в Мельбурн на «заражённом рейсе», попала на жёсткий карантин, а на 7-й день узнала, что её тест тоже дал положительный результат на коронавирус. В итоге она просидела на карантине больше, чем все остальные участники соревнований и вышла из карантина перед самым стартом. В первом круге она играла с россиянкой Людмилой Самсоновой. У Паулы были шансы выйти в следующий круг, но ей не хватило сил: «Я боролась до последней минуты, но мне грустно не от того, что я проиграла, а потому что утратила тот уровень, ради которого много тренировалась в межсезонье».

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Француз Бенуа Пэр, который проиграл в первом круге белорусу Егору Герасимову, в этих условиях практически впал в депрессию. По словам Светланы Кузнецовой, которая с ним разговаривала, он не мог заставить себя тренироваться в номере на карантине и даже не пользовался велотренажёром, который ему предоставили. В интервью французскому изданию L'Equipe Пэр не скупился на критику: «Этот турнир — ужас. Всё, что здесь произошло, просто стыдно. Я разочарован не своей игрой, а турниром и тем, как его организовали. Правила должны быть одинаковыми для всех. Я не понимаю, почему с нами поступили нечестно. В итоге смазанная подготовка, смазанные матчи. Я мог бы пройти дальше, если бы у меня была нормальная подготовка».

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Ещё один «сиделец» на жёстком карантине и неудачник первого круга американец Теннис Сандгрен тоже недоволен скомканной подготовкой к соревнованиям: «Для меня этот турнир можно назвать посмешищем. Здесь я был физически не в форме, чтобы играть с моим противником. Я не мог контролировать ситуацию, так же, как и ещё 75 игроков, которые были на жёстком карантине. Для многих из нас хорошее выступление здесь стало невозможным».

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Но любопытно, что тяжело даются матчи на старте нынешнего Australian Open не только тем игрокам, кто отбыл жёсткий карантин, но и топ-теннисистам, для которых организаторы приготовили льготные условия проживания в Аделаиде. Да, у них тоже был карантин, но они могли тренироваться в тренажёрном зале отеля без ограничений, могли выходить на свой огромный балкон и дышать свежим воздухом, ну и, конечно же, тренироваться на корте. Однако Винус Уильямс это не помогло. 40-летняя сестра Серены выиграла стартовый матч, а во втором «сломалась». В поединке среды с Сарой Эррани из Италии американка уступала со счётом 1:5, когда подвернула ногу, вызвала врача. Над ней долго «колдовали», но в итоге заметных улучшений не наступило, и Винус с разгромным счётом проиграла – 1:6, 0:6.

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Первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open в матче второго раунда с американцем Фрэнсисом Тиафо находился явно не в своей тарелке. Было заметно, что он явно страдает от жары, не всегда успевает к мячу, время от времени теряет концентрацию и совершает нелепые ошибки. В итоге 64-й номер мировой классификации заставил Джоковича изрядно попотеть. Исход двух сетов решился на тай-брейке, причём в одном из них Новак уступил. Этот четырёхсетовый матч продолжался более трёх с половиной часов. Серб не без труда прошёл в третий раунд – 6:3, 6:7, 7:6, 6:3.

Матчи второго круга продолжаются. Нас ждёт ещё немало сюрпризов. Так что поражение девяти чемпионов – это точно не предел!