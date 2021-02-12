Ольховский: 27 лет — только начало карьеры у Карацева

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Аслана Карацева в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга россиянин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
«Аслан молодец! Он сейчас уверен, очень хорошо отыграл. Возраст? 27 лет — только начало карьеры у Карацева. Он провёл хорошую концовку прошлого года, сейчас по игре хорошо смотрится. Думаю, что сейчас Карацев почувствовал уверенность. У Аслана есть хорошие победы, в том числе и сегодняшняя, почему бы и дальше не прогрессировать? Я ожидал, что будет борьба. Шварцман по стилю игры очень подходит Аслану. Для Карацева это был хороший игрок, которого можно обыгрывать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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