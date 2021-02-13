Блинкова обыграла Петкович на старте турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира «Мельбурн-4», который стартовал в Австралии. В матче первого круга Блинкова обыграла немку Андреа Петкович в трёх сетах. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Матч продлился 2 часа 55 минут. 63-я ракетка мира Блинкова выполнила шесть эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17. 103-я ракетка мира Петкович пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 22.

В матче второго круга Блинкова сыграет с победителем матча Ирина Бегу (Румыния) — Надия Подороска (Аргентина).

Призовой фонд соревнований составляет $ 235 тыс. В Австралии в феврале проводится несколько турниров помимо Australian Open.