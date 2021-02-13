Медведев высказался о первой в карьере победе в пятисетовом матче

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга первая ракетка России в пятисетовом матче обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

«Филип играл просто невероятно, особенно в четвёртом сете. В третьем сете у меня были шансы. Он поднял свою игру на более высокий уровень.

Помню многие свои пяисетовые матчи. Думаю, в трёх или четырёх из них я был близок. Всегда говорю, что опыт очень важен. Во время пятого сета чувствовал, что у нас равный матч, но я держал его под контролем. Я был спокоен, хотел завершить матч. Очень доволен первой победой в пятисетовом матче», — сказал Медведев после матча.

Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч