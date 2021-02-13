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Медведев высказался о первой в карьере победе в пятисетовом матче

Медведев высказался о первой в карьере победе в пятисетовом матче
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга первая ракетка России в пятисетовом матче обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч.

«Филип играл просто невероятно, особенно в четвёртом сете. В третьем сете у меня были шансы. Он поднял свою игру на более высокий уровень.

Помню многие свои пяисетовые матчи. Думаю, в трёх или четырёх из них я был близок. Всегда говорю, что опыт очень важен. Во время пятого сета чувствовал, что у нас равный матч, но я держал его под контролем. Я был спокоен, хотел завершить матч. Очень доволен первой победой в пятисетовом матче», — сказал Медведев после матча.

Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч
Даниил Медведев – во 2-й неделе Australian Open! Россиянин впервые выиграл 5-сетовый матч
Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». С конца прошлого сезона он обыграл уже 17 соперников подряд!
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