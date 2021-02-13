Даниил Медведев – во 2-й неделе Australian Open! Россиянин впервые выиграл 5-сетовый матч

Четвёртый номер мировой классификации Даниил Медведев повторил своё лучшее достижение на Australian Open, третий год подряд пробившись в четвёртый круг этого турнира. Россиянин довёл победную серию уже до 17 матчей с учётом концовки прошлого сезона. Но для этого ему потребовалось сыграть 5 сетов!

На Australian Open – 2021 продолжаются матчи третьего круга. В пятницу 27-летний Аслан Карацев на своём дебютном турнире «Большого шлема» впервые вышел в 4-й круг – первым среди оставшихся в сетке российских теннисистов. Причём победил он игрока топ-10 – Диего Шварцмана, передав тем самым своеобразную эстафету ещё трём россиянам, которые свои матчи за выход во вторую неделю турнира проводили в субботу.

«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10 27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.

Первым из тройки Медведев-Рублёв-Хачанов на корты Мельбурн Парка в матче 1/16 финала вышел четвёртый номер мировой классификации Даниил Медведев, который только что отметил свой 25-й день рождения. Ему противостоял 28-летний сербский теннисист Филип Краинович – 33-я ракетка мира. Соперники один раз встречались в официальных матчах – в Индиан-Уэллсе-2019 Филип уверенно переиграл россиянина – 6:3, 6:2. Но за это время многое изменилось. В концовке того года Даниил вышел в 6 финалов подряд на крупнейших турнирах, в том числе и US Open. В сезоне-2020 Медведев пробился в полуфинал US Open и завоевал титулы на «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP и впервые в карьере завершил год в статусе 4-й ракетки мира. Краинович же за это время серьёзных успехов не добился, поэтому фаворитом матча конечно же считался Даниил.

Торт с осьминогом и выход в третий круг. Даниил Медведев победой отметил юбилей 25-летний Даниил Медведев в свой день рождения оформил путёвку в 1/16 финала Australian Open – 2021.

Медведев начал очень бодро, сразу же сделав брейк, а затем уверенно контролировал игру, удерживая свою подачу и не подпуская соперника к брейк-пойнтам. А в концовке партии россиянин снова забрал подачу соперника и выиграл сет – 6:3 за 31 минуту. В начале второй партии Филип впервые добрался до брейк-пойнта, впрочем, Даниил сразу же отбил эту атаку. В середине сета россиянин поддавил и смог забрать подачу соперника под ноль – 4:2. Когда же дело дошло до подачи на сет, Краинович добился двойного брейк-пойнта, но и эту угрозу Медведев чётко ликвидировал и выиграл партии с тем же счётом – 6:3 за 36 минут.

В третьем сете Краинович впервые всё-таки смог забрать подачу соперника и повёл – 3:1. Однако Даниил тут же сделал обратный брейк. Борьба в концовке была равной и напряжённой с обилием брейк-пойнтов. В 10-м гейме Филип снова взял чужую подачу и довёл сет до победы – 6:4 за 54 минуты. В четвёртой партии серб стал действовать надёжнее, а вот у Медведева явно продолжились проблемы, и он очень быстро отдал свою подачу, но на сейчас вернуть брейк не смог – 1:4. Когда счёт стал 5:2, к Медведеву на корт пришёл доктор. Стало ясно, что он испытывает проблемы с бедром. Сет спасти не удалось, но в решающей партии Даниил преобразился и разгромил соперника – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Так россиянин впервые в карьере выиграл 5-сетовый матч. До этого шесть подобных поединков он проиграл.

Даниил Медведев вышел во вторую неделю Australian Open, повторив своё лучшее достижение на этом турнире, показанное в 2019 и 2020 годах. Кроме того, россиянин продолжил свою победную серию, начатую ещё в прошлом году на «Мастерсе» в Париже и Итоговом чемпионате ATP. С учётом ATP Cup и начала Australian Open страйк Даниила достиг уже 17 успешных матчей. В 1/8 финала Медведеву предстоит встреча с американцем Маккензи Макдональдом.

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Что стало причиной провала Медведева в середине матча, с ходу однозначно сказать нельзя. Наверняка Даниил после поединка попытается ответить на этот вопрос. Скорее всего, на состоянии россиянина сказалась скомканная подготовка к турниру «Большого шлема». «Ни у кого из теннисистов не натренирована нервная система из-за пандемии. Большая часть игр зависит именно от этого. Все выступают очень неровно. Провалы и так далее – всё это вопрос тренировки нервной системы», — считает президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Все пятисетовые матчи Даниила Медведева (1 победа и 6 поражений):

Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

«Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

– 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.«Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Ещё один момент, который влияет на результаты матчей, кроме ненатренированной нервной системы – это травмы. На турнире уже было много снятий. Накануне Джокович с трудом довёл свой поединок до победы, жалуясь на проблемы с мышцами живота. И вот сейчас мы увидели, что и физическое состояние Медведева тоже было далеко от идеального. Ещё накануне Australian Open специалисты предупреждали, что 14-дневный карантин без привычных тренировок может аукнуться игрокам.