Тарпищев: после того, как Рублёв выиграл первый сет, не было сомнений в победе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Рублёв обыграл испанца Фелисьяно Лопеса, а Медведев — серба Филипа Краиновича.
«Лопес — неудобный соперник: быстро играет и всё время рвёт игру. Но Рублёв без проблем справился. После того, как выиграл первый сет, не было сомнений, что он доведёт матч до победы. Сейчас рано говорить о том, кто предпочтительней смотрится из наших ребят. Медведев должен был выигрывать легче, рано поверил в победу. Был небольшой брак при подаче. Это существенные, но не критичные моменты.
И Рублёв, и Медведев готовы сейчас. Андрей вообще находится на ходу, в оптимальном сочетании ровно играет все матчи. У Медведева в середине игры присутствовала самоуверенность, которая послужила этому сбою. А так, всё нормально», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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