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Рублёв не отдал ни одного сета Лопесу и вышел в четвёртый круг Australian Open

Рублёв не отдал ни одного сета Лопесу и вышел в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Рублёв уверенно обыграл испанца Фелисьяно Лопеса. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Лопес, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала турнира Рублёв встретится с Каспером Руудом, представляющим Норвегию. Он в матче третьего круга в четырёх сетах обыграл Раду Аболта из Молдавии.

В 2020 году чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович. Он в финале в пяти сетах обыграл Тима.

Australian Open (м). 3-й круг
13 февраля 2021, суббота. 07:50 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		2 3    
             
Фелисьяно Лопес
65
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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