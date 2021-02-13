Рублёв не отдал ни одного сета Лопесу и вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Рублёв уверенно обыграл испанца Фелисьяно Лопеса. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Лопес, занимающий 65-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала турнира Рублёв встретится с Каспером Руудом, представляющим Норвегию. Он в матче третьего круга в четырёх сетах обыграл Раду Аболта из Молдавии.
В 2020 году чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович. Он в финале в пяти сетах обыграл Тима.
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