Последняя россиянка на Australian Open Александрова уступила Барти в двух сетах
Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего круга Александрова проиграла первой ракетке мира Эшли Барти, представляющей Австралию. Встреча закончилась со счётом 2:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Александрова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Её соперница четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17.
Александрова была последней представительницей России в женской сетке Australian Open.
Что касается Барти, то в 1/8 финала она сыграет с Шелби Роджерс из США.
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