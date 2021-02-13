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Последняя россиянка на Australian Open Александрова уступила Барти в двух сетах

Последняя россиянка на Australian Open Александрова уступила Барти в двух сетах
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего круга Александрова проиграла первой ракетке мира Эшли Барти, представляющей Австралию. Встреча закончилась со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Александрова, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Её соперница четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17.

Александрова была последней представительницей России в женской сетке Australian Open.

Что касается Барти, то в 1/8 финала она сыграет с Шелби Роджерс из США.

Australian Open (ж). 3-й круг
13 февраля 2021, суббота. 11:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Екатерина Александрова
32
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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