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Димитров уверенно обыграл Тима и встретится с Карацевым в 1/4 финала Australian Open

Димитров уверенно обыграл Тима и встретится с Карацевым в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга соревнований он со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Димитров 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Тима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка.

Соперником Димитрова по четвертьфиналу Australian Open станет россиянин Аслан Карацев, со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыгравший канадца Феликса Оже-Альяссима.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 08:05 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 0    
6 		6 6    
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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