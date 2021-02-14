Димитров уверенно обыграл Тима и встретится с Карацевым в 1/4 финала Australian Open

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга соревнований он со счётом 6:4, 6:4, 6:0 обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Димитров 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Тима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейка.
Соперником Димитрова по четвертьфиналу Australian Open станет россиянин Аслан Карацев, со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 обыгравший канадца Феликса Оже-Альяссима.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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