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Халеп обыграла чемпионку «РГ» Свёнтек и сыграет с С. Уильямс в 1/4 финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче четвёртого круга соревнований она со счётом 3:6, 6:1, 6:4 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Свёнтек.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Халеп 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Свёнтек 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка.

В четвертьфинале соревнований Халеп встретится с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс, со счётом 6:4, 2:6, 6:4 обыгравшей Арину Соболенко из Беларуси.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.