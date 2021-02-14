Джокович — о травме: если бы это был не «Большой шлем», а любой другой турнир, я бы снялся
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о самочувствии после победы (7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с канадцем Милошем Раоничем.
«Если бы это был не «Большой шлем», а любой другой турнир, я бы, определённо, снялся. Но это «Шлем», и я хочу сделать всё возможное и попытаться восстановиться. До того как завершить разминку, не знал, выйду на корт или нет. Когда разогрелся, всё было нормально. Состояние неидеальное, но мне не на что жаловаться. Я выиграл матч против отличного игрока», — приводит слова Джоковича пресс-служба соревнований.
Соперником Джоковича по четвертьфиналу соревнований станет немец Александр Зверев. Он со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл серба Душана Лайовича.
Новак Джокович обыграл Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал Australian Open
$ 2,1 млн – это много или мало? Чемпионам Australian Open урезали призовые на 33 процента
Полный расклад честно заработанных по всем раундам. Проигравшие в первом круге обижены не будут.
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
15:42
-
15:05
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:09
-
12:51
-
12:06
-
11:46
-
11:29
-
11:26
-
10:47
-
10:38
-
10:24
-
10:20
-
10:17
-
10:06
-
09:41
-
09:29
-
08:20
-
07:52
-
06:15
-
05:22
-
04:36
-
00:09
- 13 февраля 2021
-
21:43
-
20:49
-
20:32
-
15:56
-
15:28
-
14:43
-
14:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам