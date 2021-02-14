Джокович — о травме: если бы это был не «Большой шлем», а любой другой турнир, я бы снялся

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о самочувствии после победы (7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с канадцем Милошем Раоничем.

«Если бы это был не «Большой шлем», а любой другой турнир, я бы, определённо, снялся. Но это «Шлем», и я хочу сделать всё возможное и попытаться восстановиться. До того как завершить разминку, не знал, выйду на корт или нет. Когда разогрелся, всё было нормально. Состояние неидеальное, но мне не на что жаловаться. Я выиграл матч против отличного игрока», — приводит слова Джоковича пресс-служба соревнований.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу соревнований станет немец Александр Зверев. Он со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл серба Душана Лайовича.

Новак Джокович обыграл Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал Australian Open