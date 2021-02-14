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Новак Джокович обыграл Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвёртом круге соревнований серб со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 обыграл канадца Милоша Раонича.

Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Раонича 26 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 3.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу соревнований станет немец Александр Зверев. Он со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл серба Душана Лайовича.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.