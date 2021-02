Впервые в истории три российских теннисиста вышли в 1/4 финала мужского ТБШ

На Australian Open-2021 российские теннисисты установили новый национальный рекорд. Впервые в истории в четвертьфинале мужской сетки турнира «Большого шлема» сыграют сразу три россиянина.

15 февраля в четвертьфинал пробились Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев в трёх сетах обыграл американца Маккензи Макдональда. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Рублёв вышел в следующий раунд на отказе норвежца Каспера Рууда. Он отказался от дальнейшей борьбы, уступив два сета.

Накануне в четвертьфинал вышел дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев. Он в пятисетовом матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Медведев и Рублёв друг с другом поспорят за путёвку в полуфинал.

Все случаи (7), когда в 1/4 финала ТБШ выходили как минимум 2 россиянина. Мужчины:

1. «Ролан Гаррос» – 2000 – 2 игрока (Кафельников, Сафин)

2. US Open – 2001 – 2 (Кафельников, Сафин)

3. Australian Open – 2005 – 2 (Давыденко, Сафин)

4. US Open – 2006 – 2 (Давыденко, Южный)

5. «Ролан Гаррос» – 2007 – 2 (Андреев, Давыденко)

6. US Open – 2020 – 2 (Медведев, Рублёв)

7. Australian Open – 2021 – 3 (Карацев, Медведев, Рублёв)