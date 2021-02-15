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Видеообзор яркой победы Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open

Видеообзор яркой победы Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала с американцем Дональдом Маккензи россиянин одержал яркую победу. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч продолжался 1 час 30 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Макдональд сделал один эйс, совершил две двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым. 15 февраля Рублёв вышел в четвертьфинал на отказе норвежца Каспера Рууда.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» впервые в истории сыграют три россиянина. За путёвку в полуфинал также поборется Аслан Карацев, он сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
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