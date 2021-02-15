Собкин: у Карацева тяжёлая теннисная судьба, многие на его месте закончили бы

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением об успехах российского теннисиста Аслана Карацева на Australian Open. 27-летний россиянин на дебютном турнире «Большого шлема» вышел в четвертьфинал. Он в 1/8 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Теперь за путёвку в полуфинал Карацев поборется с болгарином Григором Димитровым.

«Аслан Карацев молодец! У него тяжёлая теннисная судьба. Может, многие на его месте закончили бы с теннисом, но Аслан продолжил. Уровень игры у Карацева всегда был приличным. Миша Южный с ним дважды играл, когда Аслан только начинал. Силу Карацева я знаю очень хорошо. У него всегда была основательная и солидная игра. А сейчас появилась и стабильность», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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