Кафельников: рассчитываю на прорыв Рублёва и, возможно, выход в финал

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников признался, что рассчитывает на успешное выступление соотечественника Андрея Рублёва в Мельбурне. Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира на отказе норвежца Каспера Рууда. Теперь Андрею предстоит в четвертьфинале встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым.

К Кафельникову в «Твиттере» обратился Брэд Гилберт, бывший тренер американца Андре Агасси. Он написал: «Рублёв проходит Рууда, просыпающийся Евгений Кафельников должен быть рад, что три россиянина прошли в четвертьфинал».

«Очень рад! Рассчитываю на прорыв Рублёва и, возможно, выход в финал», — ответил Кафельников.

Рублёв вышел в четвертьфинал уже на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Пока 23-летний россиянин ещё никогда не преодолевал эту стадию.

Видеообзор победы Рублёва в 1/8 финала Australian Open