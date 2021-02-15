Видеообзор победы Рублёва в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч был остановлен после второго сета при счёте 6:2, 7:6 (7:3). Рууд отказался продолжить игру.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Рублёв сделал четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Рууд сделал пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Рублёв вышел в третий четвертьфинал турниров «Большого шлема» подряд. Теперь российский теннисист поспорит за путёвку в полуфинал с соотечественником Даниилом Медведевым.
Также борьбу на турнире продолжает россиянин Аслан Карацев. Он в 1/8 финала обыграл канадца Феликса Оже- Альяссима со счётом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.
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