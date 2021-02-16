Касаткина в трёх сетах обыграла Павлюченкову и вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне

23-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 75-е место в рейтинге WTA, обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в 3-м круге турнира Мельбурн-4 в Австралии со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

На счету Касаткиной в этом поединке 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 7 из 9 реализованных брейк-пойнтов (78%), а у Павлюченковой – 4 эйса, 6 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов (55%).

В четвертьфинале турнира Дарья Касаткина встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич (19-е место рейтинга WTA). Матч состоится в ночь с 16 на 17 февраля, начало – 03:00 мск.

Напомним, что турнир Мельбурн-4 проходит с 13 по 19 февраля. Призовой фонд составляет $ 235 тыс.