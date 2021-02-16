Наоми Осака одержала 19-ю победу подряд

Японская теннисистка Наоми Осака продлила победную серию. Она вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Се Шувэй из Китайского Тайбея со счётом 6:2, 6:2.

Эта победа стала для третьей ракетки мира 19-й раз подряд. В последний раз она проиграла ещё в марте 2020 года. Во время этой серии Осака снималась с двух турниров, на которых стартовала, но в обоих случаях она отказывалась от выхода на корт до начала матчей.

Осака в четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Примечательно, что каждый раз, когда Наоми выходила в полуфинал, она выигрывала турнир. Осака уже в 16-й раз сыграет в полуфиналах турниров WTA.

В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния).