Карацев: если бы перед стартом AO-2021 сказали, что окажусь в полуфинале, я бы улыбнулся

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open. 114-я ракетка мира в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Невероятное чувство. Я впервые на турнире «Большого шлема» и нахожусь в полуфинале. В начале матча мне показалось, что соперник был быстрее, находился в хорошем состоянии. Но потом я заиграл в полную силу, после чего всё и случилось. Следующий соперник? Я подхожу к каждому матчу шаг за шагом, не заглядываю вперёд.
Как бы отреагировал, если бы перед началом турнира сказали, что буду в полуфинале? Я бы просто улыбнулся. Для меня это сюрприз. Конечно, я очень много работал, но у меня не получалось.
Как повлияло участие в ATP Cup? Я играл в парах. Но сама атмосфера помогла», — сказал Карацев после матча.
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