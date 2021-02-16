Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Карацев: если бы перед стартом AO-2021 сказали, что окажусь в полуфинале, я бы улыбнулся

Карацев: если бы перед стартом AO-2021 сказали, что окажусь в полуфинале, я бы улыбнулся
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open. 114-я ракетка мира в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Невероятное чувство. Я впервые на турнире «Большого шлема» и нахожусь в полуфинале. В начале матча мне показалось, что соперник был быстрее, находился в хорошем состоянии. Но потом я заиграл в полную силу, после чего всё и случилось. Следующий соперник? Я подхожу к каждому матчу шаг за шагом, не заглядываю вперёд.

Как бы отреагировал, если бы перед началом турнира сказали, что буду в полуфинале? Я бы просто улыбнулся. Для меня это сюрприз. Конечно, я очень много работал, но у меня не получалось.

Как повлияло участие в ATP Cup? Я играл в парах. Но сама атмосфера помогла», — сказал Карацев после матча.

114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в полуфинал Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021