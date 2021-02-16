ФК «Алания»: требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева

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Пресс-служба футбольного клуба «Алания» отреагировала на выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал Australian Open. 27-летний Карацев является уроженцем Владикавказа.

«Требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева», — говорится в телеграм-канале владикавказцев.

Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В полуфинале он сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.

Улица Димитрова расположена в центре Владикавказа. Естественно, она названа не в честь болгарского теннисиста.

Для Карацева Australian Open-2021 является дебютным турниром «Большого шлема». Борьбу на турнире также продолжают ещё два россиянина. В четвертьфинале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв.