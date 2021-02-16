Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

ФК «Алания»: требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева

ФК «Алания»: требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Пресс-служба футбольного клуба «Алания» отреагировала на выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал Australian Open. 27-летний Карацев является уроженцем Владикавказа.

«Требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева», — говорится в телеграм-канале владикавказцев.

Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В полуфинале он сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.

Улица Димитрова расположена в центре Владикавказа. Естественно, она названа не в честь болгарского теннисиста.

Для Карацева Australian Open-2021 является дебютным турниром «Большого шлема». Борьбу на турнире также продолжают ещё два россиянина. В четвертьфинале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open
Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021