Хенман: история Карацева удивительна, он играл в невероятный теннис
Бывшая четвёртая ракетка мира, а ныне телеэксперт Тим Хенман поделился мнением о выходе в полуфинал Открытого чемпионата Австралии россиянина Аслана Карацева. Российский теннисист, дебютирующий на турнире «Большого шлема», в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Это удивительная история. Конечно, ему немного повезло, что Димитров травмировался. Но Карацев выглядел полностью спокойно, хотел продолжать. Карацев играл в невероятный теннис. Он справился со сложными моментами, говорил о своих нервах, жаре», — цитирует Хенмана Eurosport.
В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.
Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open
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