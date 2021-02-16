Аслан Карацев — о своём прорыве на Australian Open: это невероятно

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, прокомментировал свой прорыв. В четвертьфинале он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В новом рейтинге ATP Карацев впервые в карьере войдёт в топ-50.
«Четыре месяца назад я занимал 160-ю строчку в рейтинге или около того. К концу 2020 года я хотел войти в топ-100. Этого не случилось. Так что моей целью было попадание в топ-100. Я старался не обращать внимания на всё, что происходит вокруг. Я двигался вперёд от матча к матчу. Конечно, это невероятно», — приводятся слова Карацева в «твиттере» Tennis Majors.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
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