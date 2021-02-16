Серена Уильямс победила Симону Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Серена 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с японкой Наоми Осакой (3).

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.