Серена Уильямс победила Симону Халеп и вышла в полуфинал Australian Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Серена 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с японкой Наоми Осакой (3).
В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.
Australian Open (ж). 1/4 финала
16 февраля 2021, вторник. 11:15 МСК
11
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
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2
Симона Халеп
С. Халеп
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