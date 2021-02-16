Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ольховский: со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева

Ольховский: со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карацев в четвертьфинале турнира обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Я считаю, что Карацеву сильно помогла психологическая уверенность. Это один из компонентов, который обязательно должен присутствовать на таком уровне. Аслан преодолел себя, волнение и показал стабильную, солидную и впечатляющую игру.

На мой взгляд, на этом турнире Аслан уже выполнил задачу-максимум для себя, потому что его выхода в полуфинал вообще никто не ожидал. Теперь он просто должен выходить на следующий матч и играть в своё удовольствие.

Со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева. Теперь это не тот теннисист, что был до начала Australian Open», — цитирует Ольховского Metaratings.

Медведев и Рублёв бьются за полуфинал Australian Open – 2021. Один россиянин уже там! LIVE
Такого не было никогда! Матчи века на Открытом чемпионате Австралии с участием трёх российских теннисистов – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021