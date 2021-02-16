Ольховский: со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карацев в четвертьфинале турнира обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Я считаю, что Карацеву сильно помогла психологическая уверенность. Это один из компонентов, который обязательно должен присутствовать на таком уровне. Аслан преодолел себя, волнение и показал стабильную, солидную и впечатляющую игру.
На мой взгляд, на этом турнире Аслан уже выполнил задачу-максимум для себя, потому что его выхода в полуфинал вообще никто не ожидал. Теперь он просто должен выходить на следующий матч и играть в своё удовольствие.
Со следующего турнира все будут настраиваться на Карацева. Теперь это не тот теннисист, что был до начала Australian Open», — цитирует Ольховского Metaratings.
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