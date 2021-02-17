Даниил Медведев победил Андрея Рублёва и впервые вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Даниил 14 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Андрея 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Australian Open (м). 1/4 финала
17 февраля 2021, среда. 07:30 МСК
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Рублёв – Медведев. Онлайн. Даниил выиграл русский четвертьфинал, не отдав ни сета. LIVE!
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