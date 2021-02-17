Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев победил Андрея Рублёва и впервые вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев победил Андрея Рублёва и впервые вышел в полуфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Даниил 14 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Андрея 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1/4 финала
17 февраля 2021, среда. 07:30 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 2    
7 		6 6    
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рублёв – Медведев. Онлайн. Даниил выиграл русский четвертьфинал, не отдав ни сета. LIVE!
Битва русских богатырей в Мельбурне. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021