Даниил Медведев выиграл 19-й матч подряд

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 19 матчей. Россиянин одержал победу в пяти поединках на «Мастерсе» в Париже, в пяти — на Итоговом турнире в Лондоне, в четырёх — на ATP Cup, в пяти — на Australian Open.

Даниил впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.