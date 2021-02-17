Даниил Медведев выиграл 19-й матч подряд
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
После этого успеха серия побед Медведева во всех турнирах достигла 19 матчей. Россиянин одержал победу в пяти поединках на «Мастерсе» в Париже, в пяти — на Итоговом турнире в Лондоне, в четырёх — на ATP Cup, в пяти — на Australian Open.
Даниил впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Рублёв – Медведев. Онлайн. Даниил выиграл русский четвертьфинал и вошёл в топ-3! LIVE
Медведев – в полуфинале! Он станет как минимум 3-й ракеткой мира. Соперник для Даниила в матче Циципас – Надаль определяется прямо сейчас.
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