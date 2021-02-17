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С 18 февраля на Australian Open вновь будут пускать зрителей

С 18 февраля на Australian Open вновь будут пускать зрителей
Теннис / Australian Open 2021 0

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что с 18 февраля на турнир вновь будут пускать зрителей. Ранее правительство штата Виктория, куда входит Мельбурн, объявило о пятидневном локдауне, который начался с 12 февраля в 23:59 по местному времени. В результате этого зрители на трибуны не допускались.

На каждую сессию будет допущено максимум по 7477 зрителя, что составляет 50 % заполняемости трибун. Зрители будут обязаны надевать маски там, где соблюсти социальную дистанцию невозможно.

Завтра на Australian Open пройдут оба полуфинала в женском одиночном разряде и один полуфинал у мужчин. Ориентировочно на 11:30 запланировано начало матча россиянина Аслана Карацева с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира.

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