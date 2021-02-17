Андрей Ольховский прокомментировал победу Медведева над Рублёвым на Australian Open

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от выхода россиянина Даниила Медведева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:3, 6:2. За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

«Сегодня были экстремальные условия — страшная жара. Лучше с этим справился Медведев, хотя и у него свело ногу перед последним геймом. Он смотрелся сегодня интереснее и разнообразнее. После игры была интересная передача, там анализировали матч. Виландер с Хенмэном сказали, что Рублёву всё-таки не хватает арсенала обыграть Медведева. Просто пробить не может, а на добивание, к сожалению, Андрей часто не идёт. Даня с задней линии длинными рычагами имеет некоторое преимущество, плюс и подаёт острее. Там же и прозвучала мысль, что надо добавить в арсенал чуть разнообразия.



В первом сете оба теннисиста ошибались, но играли на уровне. Даню надо поздравить с выходом в следующий круг. Ожидаем, что по возможности он пройдёт дальше. Сегодня нас ждёт интересный матч Надаля и Циципаса. Не отдаю предпочтения никому. Прогнозировать сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Борис Собкин: за Медведева рад, Рублёва жалко