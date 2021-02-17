Даниил Медведев в третий раз сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
Даниил в третий раз в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» и впервые это случится на Australian Open. Ранее Медведев играл в полуфинале Открытого чемпионата США 2019 и 2020 годов.
В полуфинале также сыграет россиянин Аслан Карацев. Его соперником будет серб Новак Джокович. В истории мужского тенниса это лишь третий случай, когда на турнирах «Большого шлема» до полуфинала одновременно добрались два россиянина.
Два россиянина в полуфиналах одного турнира «Большого шлема»:
1. US Open – 2001. Евгений Кафельников и Марат Сафин.
2. US Open – 2006. Николай Давыденко и Михаил Южный.
3. Australian Open – 2021. Аслан Карацев и Даниил Медведев.
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