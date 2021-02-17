Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Надаля с греком Стефаносом Циципасом. В этом противостоянии определится соперник первой ракетки России по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии.
«Очень рад, что смогу посмотреть такой матч. Мне в любом случае будет нелегко, кто бы ни победил», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В четвертьфинале Медведев, посеянный под четвёртым номером, обыграл соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В полуфинале уроженец Белграда сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Тарпищев — о сопернике Медведева в полуфинале Australian Open: лучше был бы Надаль
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