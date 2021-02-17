Даниил Медведев рассказал о судорогах в последнем гейме матча с Андреем Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, возникших у него в концовке четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с соотечественником Андреем Рублёвым. Даниил одержал победу со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

«Перед последним геймом у меня начались судороги. Мне нельзя было это показывать. В трёх последних розыгрышах я не мог двигать ногой, когда готовился к подаче.

Играть с другом нелегко, но в ходе матчей мы сражаемся изо всех силах, остальное не так важно. Думаю, его игра подходит мне", — приводит слова Медведева The Sydney Morning Herald.

Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.