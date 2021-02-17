Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев рассказал о судорогах в последнем гейме матча с Андреем Рублёвым

Даниил Медведев рассказал о судорогах в последнем гейме матча с Андреем Рублёвым
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, возникших у него в концовке четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с соотечественником Андреем Рублёвым. Даниил одержал победу со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

«Перед последним геймом у меня начались судороги. Мне нельзя было это показывать. В трёх последних розыгрышах я не мог двигать ногой, когда готовился к подаче.

Играть с другом нелегко, но в ходе матчей мы сражаемся изо всех силах, остальное не так важно. Думаю, его игра подходит мне", — приводит слова Медведева The Sydney Morning Herald.

Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

В полуфинале всё-таки Медведев! И Даниил становится как минимум третьей ракеткой мира
Русский четвертьфинал на Australian Open – 2021 остался за Медведевым. Рублёв у него опять не смог взять ни сета.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021