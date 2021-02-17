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Видеообзор победы Даниила Медведева над Андреем Рублёвым на Australian Open

Видеообзор победы Даниила Медведева над Андреем Рублёвым на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года 25-летний россиянин поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В полуфинале уроженец Белграда сыграет с россиянином Асланом Карацевым, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

В полуфинале всё-таки Медведев! И Даниил становится как минимум третьей ракеткой мира
Русский четвертьфинал на Australian Open – 2021 остался за Медведевым. Рублёв у него опять не смог взять ни сета.
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