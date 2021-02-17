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Сын Иона Цириака обратился к мужу Серены Уильямс после его грубых слов об отце

Сын Иона Цириака обратился к мужу Серены Уильямс после его грубых слов об отце
Теннис / Australian Open 2021 0
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Александру Цириак, сын победителя Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Иона Цириака, обратился к Алексису Оганяну, мужу Серены Уильямс, после его слов в адрес отца.

В январе Цириак призвал 39-летнюю Уильямс прекратить выступления: «Если у неё есть хоть немного порядочности, она должна завершить карьеру!» Оганян сразу же резко ответил Цириаку. После выхода Уильямс в полуфинал Australian Open 2021 года Алексис вновь упомянул Иона, написав: «Хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста».

«Я читал ваш твит со смешанными чувствами — неверием и отвращением. Джентльмен, к которому вы обращаетесь, написал несколько важных глав в истории тенниса. Он очень уважает миссис Уильямс. Она останется в числе 20-25 игроков, которые внесли наибольший вклад в развитие тенниса. Её личность помогла открыть двери для многих молодых поколений атлетов в разных вида спорта. Мы все ей благодарны.

Мистер Уильямс, я отвечаю на ваш необязательный твит из-за тех слов, которые вы выбрали. Свобода слова не должна заменяться неприемлемой клеветой. Как муж миссис Уильямс, вы представляете не только свою точку зрения, но и мнение иконы. Будет жаль, если бы бросите тень на её наследие. Надеюсь, я сумел передать некоторую мудрость для ваших следующих заявлений. Поздравления Серене, она заслуженно прошла дальше и продолжает писать историю своей замечательной карьеры", — цитирует Александру Цириака Daily Mail.

Муж С. Уильямс — о Цириаке: хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста
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