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Муж С. Уильямс — о Цириаке: хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, вновь критически высказался в адрес Иона Цириака.

В январе победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Цириак, владеющий лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), призвал 39-летнюю Уильямс прекратить выступления: «Если у неё есть хоть немного порядочности, она должна завершить карьеру!» Тогда Оганян резко ответил Цириаку.

Вчера, 16 февраля, Серена вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, и Оганян вновь написал о Цириаке в своём «твиттере»: «Хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста Иона Цириака».

За выход в финал бывшая первая ракетка мира поспорит с японкой Наоми Осакой.