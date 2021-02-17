Муж С. Уильямс — о Цириаке: хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, вновь критически высказался в адрес Иона Цириака.
В январе победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Цириак, владеющий лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), призвал 39-летнюю Уильямс прекратить выступления: «Если у неё есть хоть немного порядочности, она должна завершить карьеру!» Тогда Оганян резко ответил Цириаку.
Вчера, 16 февраля, Серена вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, и Оганян вновь написал о Цириаке в своём «твиттере»: «Хорошо, что никто не слушает этого расистского клоуна-сексиста Иона Цириака».
За выход в финал бывшая первая ракетка мира поспорит с японкой Наоми Осакой.
- 17 февраля 2021
-
12:36
-
12:32
-
12:24
-
12:17
-
12:11
-
11:32
-
11:20
-
11:15
-
11:04
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:20
-
10:14
-
09:57
-
09:49
-
09:37
-
09:25
-
09:04
-
07:24
-
06:58
-
06:16
-
06:07
- 16 февраля 2021
-
23:55
-
23:20
-
22:52
-
20:55
-
20:12
-
19:53
-
19:50
-
19:35
-
18:07
-
17:56
-
17:24
-
16:37