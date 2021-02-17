Рафаэль Надаль в третий раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.



Надаль всего в третий раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам. Ранее это случилось на турнире в Майами в 2005 году и на Открытом чемпионате США 2015 года.

В финале турнира в Майами Надаль проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 3:6, 1:6. В третьем круге Открытого чемпионата США 2015 года испанец уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

В полуфинале Australian Open Циципас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (4).