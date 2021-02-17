«Я летал как птичка». Стефанос Циципас прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

«У меня нет слов, чтобы описать то, что случилось на корте. Мой теннис говорит сам за себя. Это невероятное чувство — иметь способность бороться на таком уровне и выкладываться по полной на корте. Моя игра сегодня… Я начал матч очень нервно. Не знаю, что случилось после третьего сета. Я летал как птичка. У меня всё получалось. Я не могу описать свои эмоции», — сказал Циципас в интервью на корте.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (4). В четвертьфинале Даниил победил соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.