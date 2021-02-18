Стало известно время начала матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open
Стало известно расписание матчей Открытого чемпионата Австралии на завтра, 19 февраля. В этот день пройдут полуфинал в мужском парном разряде, женский парный финал и второй полуфинал в мужском одиночном разряде.
В 5:00 мск начнётся парный полуфинал Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия, 6) — Радим Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания, 5).
Не ранее 8:00 стартует женский парный финал Арина Соболенко (Беларусь) / Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия, 3).
Ориентировочно на 11:30 запланировано начало полуфинального матча россиянина Даниила Медведева (4) с представителем Греции Стефаносом Циципасом (5).
Стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года завершится 21 февраля.
Карацев — Джокович, полуфинал. Сенсация из России бьётся с лучшим игроком мира. LIVE
Российский парень готов к необыкновенному чуду — выходу в финал Australian Open. И он может обыграть Джоковича. Не пропустите начало матча!
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