Давыденко — о полуфинале Медведев — Циципас: будем надеяться, что Стефанос сильно устал

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча состоится завтра, 19 февраля.

«Циципас провёл четыре сета, играл пять часов с Надалем. Будем надеяться, что Стефанос сильно устал, что Дане это пойдёт на пользу. Понятно, что корты здесь быстрее. Казалось, что Надаль будет более удобным соперником для Дани. Циципас наоборот любит пробивать, ходить к сетке. Но Стефанос, конечно, устал.

Если восстановится, то матч будет очень непростой. Но здесь многое зависит от самого Медведева. Если он уверен в себе, если он знает, как играть тактически, и строго придерживается своей игры, то Даня обыгрывает почти любого. Если начинает сомневаться, что-то менять, спешить, то начинаются проблемы, подача не летит. Поэтому Дане важно спокойно найти свою тактику, всё продумать. Тогда должно быть всё хорошо», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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