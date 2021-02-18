Джокович прокомментировал тот факт, что он ни разу не проигрывал в полуфинале и финале AO

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции в Мельбурне прокомментировал тот факт, что он ни разу не проигрывал в полуфиналах и финалах Открытого чемпионата Австралии.

«Понимание того, что я здесь ни разу не проигрывал в полуфинале и финале, придаёт уверенности. От этого мне комфортнее на корте. Но каждый год получается другим, хотя психологически это оказывает эффект на меня и, может быть, на моих соперников, не знаю. Для меня это, конечно, позитивно. Но такая серия не является решающим фактором в том, как сложится матч. Каждый розыгрыш турнира отличается от предыдущего. Покрытие тоже меняется. Я играю с разными соперниками.

В воскресенье это решающим фактором не будет. Циципас или Медведев в финале будут стремиться завоевать свой первый титул на «Шлеме». Я уверен, что они будут стараться изо всех сил. Я буду готов", — сказал Джокович на пресс-конференции.

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