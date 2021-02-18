Новак Джокович поаплодировал Аслану Карацеву после полуфинала Australian Open. Видео

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не сумел выйти в финал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

После игры первая ракетка мира поаплодировал Карацеву, когда тот покидал корт. Аслан впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и сразу дошёл до полуфинала.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Australian Open. Права принадлежат Eurosport.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир завершится 21 февраля.