Новак Джокович: с глазу на глаз с милым гостем на корте! Спасибо, что принесла мне удачу!
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал забавное фото после полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Асланом Карацевым. Во время игры рядом с первой ракеткой мира пролетела бабочка.
«С глазу на глаз с милым гостем на корте! Спасибо, что принесла мне удачу! Вперёд!» — подписал снимок Джокович.
Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича.
Новак победил Аслана со счётом 6:3, 6:4, 6:2. В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир в Мельбурне завершится 21 февраля.
Новак Джокович поаплодировал Аслану Карацеву после полуфинала Australian Open. Видео
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:00
-
14:40
-
14:21
-
14:00
-
13:40
-
12:23
-
11:26
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:05
-
09:57
-
09:49
-
09:13
-
08:04
-
07:44
-
07:30
-
07:12
- 17 февраля 2021
-
23:22
-
20:53
-
18:37
-
17:18
-
16:39
-
16:23
-
15:52
-
15:19
-
14:45
-
13:04
-
12:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам