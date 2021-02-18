Новак Джокович: с глазу на глаз с милым гостем на корте! Спасибо, что принесла мне удачу!

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал забавное фото после полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Асланом Карацевым. Во время игры рядом с первой ракеткой мира пролетела бабочка.

«С глазу на глаз с милым гостем на корте! Спасибо, что принесла мне удачу! Вперёд!» — подписал снимок Джокович.

Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича.

Новак победил Аслана со счётом 6:3, 6:4, 6:2. В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир в Мельбурне завершится 21 февраля.