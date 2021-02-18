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Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карацева от Джоковича на Australian Open

Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карацева от Джоковича на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Аслана Карацева на Australian Open. 114-я ракетка мира сенсационно дошёл до полуфинала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

«Карацев провёл весь турнир выше всяких похвал! Ему нужно сказать огромное спасибо за то, что он сделал на этом Australian Open. Из ниоткуда ворвался в элиту мирового тенниса. Сейчас он сразу входит в топ-50, если не ошибаюсь, 42-е место у него будет.

Что касается игры с Джоковичем, Новак очень грамотно сыграл тактически. Но даже эту встречу можно занести Аслану в актив с большим знаком плюс. Он боролся до конца, но наслоилось психологическое утомление. Избежать этого было нельзя, потому что первый подобный турнир, да и играл два матча из четырёх-пяти сетов. Я хочу поздравить Карацева от всей души, мы на этом турнире приобрели ещё одного классного игрока», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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