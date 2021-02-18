Тарпищев поделился ожиданиями от матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от матча Даниила Медведева с представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится завтра, 19 февраля.
«Я хочу, чтобы мы наконец-то выиграли „Большой шлем“. У нас за всю историю в одиночных разрядах выигрывали пять человек (Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас из наших к победе близок, конечно, Даня. С Циципасом шансы выше у Медведева. Вопрос стоит в том, что насколько наш парень будет держать свою подачу. Австралийцы сделали такое покрытие, на котором учитывается подача и нужно её брать.
Хочу пожелать, чтобы Даня ровно подавал, а не с перепадами. При подобном подходе он должен выигрывать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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