Тарпищев поделился ожиданиями от матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от матча Даниила Медведева с представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Поединок состоится завтра, 19 февраля.

«Я хочу, чтобы мы наконец-то выиграли „Большой шлем“. У нас за всю историю в одиночных разрядах выигрывали пять человек (Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас из наших к победе близок, конечно, Даня. С Циципасом шансы выше у Медведева. Вопрос стоит в том, что насколько наш парень будет держать свою подачу. Австралийцы сделали такое покрытие, на котором учитывается подача и нужно её брать.



Хочу пожелать, чтобы Даня ровно подавал, а не с перепадами. При подобном подходе он должен выигрывать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.