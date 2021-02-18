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Метревели: реализуй Карацев два брейк-пойнта — непонятно, чем всё закончилось бы

Метревели: реализуй Карацев два брейк-пойнта — непонятно, чем всё закончилось бы
Теннис / Australian Open 2021 0
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Известный советский теннисист Александр Метревели прокомментировал поражение Аслана Карацева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

«Карацев против Джоковича выглядел очень неплохо. Во второй партии Аслан вообще здорово заиграл, а Новак немного потерял концентрацию. Если б Карацев реализовал два брейк-пойнта, непонятно, чем всё закончилось бы.

Но, конечно, класс Джоковича сказался – первая ракетка мира, что там говорить. Теперь для Аслана важно сохранить этот хороший боевой дух и спортивную форму. Что будет сделать не так-то просто. Пока совершенно непонятно, какие турниры состоятся. Непонятно, как готовиться: будет карантин или нет?» — приводит слова Метревели «Советский спорт».

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