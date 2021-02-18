Александр Метревели: думаю, всё-таки Медведев выиграет у Циципаса

Известный советский теннисист Александр Метревели поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, всё-таки Медведев выиграет, шансы в этом матче 60 на 40 в пользу Даниила. Приведу в пользу этого те же аргументы, которые называл после поединка с Рублёвым: Медведев перемещается лучше Циципаса, в защите играет тоже лучше. А Стефанос похож по манере на Рублёва и делает основной акцент на агрессивность. В защите он не так хорош.



Надо ещё учесть, что Циципас провёл тяжёлый пятисетовый поединок и на восстановление у него времени на день меньше. Все эти аргументы позволяют считать Медведева фаворитом встречи», — цитирует Метревели «Советский спорт».

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