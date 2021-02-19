Рублёв: думаю, Карацев задержится в топ-50 до конца года

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о выступлении на Открытом чемпионате Австралии соотечественника, Аслана Карацева.

«Мы с Медведевым его натренировали? Он сам уже с прошлого года играл хорошо. Даже чтобы выиграть челленджер, нужен высокий уровень игры. Он в Санкт-Петербурге обыгрывал хороших соперников, это была его неделя. Думаю, он задержится в топ-50 до конца года», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Напомним, на Australian Open оба теннисиста добрались до стадии полуфинала. Карацев со счётом 3:6, 4:6, 2:6 уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу, Рублёв не сумел обыграть соотечественника Даниила Медведева — 5:7, 3:6, 2:6. Финальный матч соревнований пройдёт 21 февраля.

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