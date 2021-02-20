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Энен — о С. Уильямс: никогда не могла представить себя играющей на ТБШ в таком возрасте

Энен — о С. Уильямс: никогда не могла представить себя играющей на ТБШ в таком возрасте
Теннис / Australian Open 2021 0
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Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен поделилась мнением об американке Серене Уильямс. 39-летняя теннисистка вышла в полуфинал Australian Open и там уступила Наоми Осаке.

«Никогда не могла представить себя играющей в полуфинале турнира «Большого шлема» в таком возрасте. Без шансов. Действительно очень уважаю Серену, она сохраняет мотивацию.

Конечно, ей хочется побить рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». И, конечно, она изменилась, стала мамой. Думаю, сейчас она более эмоциональна. Серена не так молода, но остаётся на очень высоком уровне.

Она была в полуфинале US Open, но в Австралии была лучше готова, у неё были более высокие ожидания. Поэтому, конечно, она будет расстроена. Но другие игроки становятся лучше и лучше.

Когда видишь, в какой форме находятся молодые теннисистки, сколько у них сил, понимаешь, что Серене будет сложнее и сложнее. Но дверь с ней я никогда не закрываю. Когда она чего-то хочет, любой сопернице будет сложно", — цитирует Энен Tennis 365.

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